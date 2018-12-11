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Facebook ileride nereye gidebileceğinizi tahmin edecek

Facebook, konum geçmişinizi ve diğer kullanıcıların verilerini kullanarak nereye gidebileceğiniz hakkında tahminde bulunacak.

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 13:53..
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Sosyal medya devi Facebook, konum geçmişinizdeki ve arkadaşlarınızın sahip olduğu verileri kullanarak nereye gideceğinizi tahmin edecek. Facebook sadece gelecekte nerede olduğunuzu değil, aynı zamanda bir sonraki gideceğiniz yeri de biliyor olabilir.

NEREYE GİDECEĞİNİZİ TAHMİN EDECEK

Buzzfeed News Facebook'un " Offline Trajectories " isimli bir patent başvurusunda bulunduğunu ortaya çıkardı. Bu özellik önceden kaydedilmiş konum geçmişinizdeki verileri kullanarak yer tahminlerinde bulunacak. Diyelim ki, spor salonunda zaman geçirdikten sonra genellikle belirli bir restorana gidiyorsunuz. Bu teknolojieğer spor salonundaysanız sonrasında restorana gideceğiniz olasılığını hesaplar. Facebook bu tahminleri yaparken  diğer kullanıcıların konum verilerini de kullanabilir.

Facebook ileride nereye gidebileceğinizi tahmin edecek

Bu yeni özellikler, sosyal medya devlerinin sizi izlemekten vazgeçmeyeceği anlamına geliyor. Bununla birlikte, Facebook'un bu teknolojileri gerçek anlamda uygulayacağına dair henüz net bir bilgi yok.

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