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Facebook, kırmızı bildirimleri kapatmayı test ediyor

Facebook'ta herhangi bir bildirim aldığınızda beliren kırmızı noktalar, istenildiğinde kapatılabilecek.

DHA | 27.06.2019 - 14:38..
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Facebook'taki kullanıcılara herhangi bir bildirim geldiğinde, gruplarda paylaşım olduğunda, yeni bir video yayınlandığında ve markete yeni bir ürün eklendiğinde sürekli meydana çıkan kırmızı bildirim simgeleri, çoğu kullanıcı için oldukça rahatsız edici. Şirket, bu durumun önüne geçebilmek için kırmızı bildirim simgelerini kapatma seçeneği sunabilir.

Facebook, platform içinde yer alan kırmızı bildirimler kullanıcılar tarafından düzenlenebilir olmadığı için eleştirilere neden oluyordu. Platform içindeki çoğu bildirimin kırmızı renkte görünmesi, görüntü kirliliğine de neden oluyor. Şikayetleri dikkate alan Facebook, kırmızı bildirimlerin istenildiği taktirde filtrelenebilmesi için çalışmalara başladı.

facenook

NEREDEN BİLDİRİM GELECEĞİNE KULLANICILAR KARAR VERECEK

Test aşamasındaki bu özellik sayesinde kullanıcılar, sadece kendi seçtikleri grup ve sayfalardan kırmızı renkte bildirim alabilecek. Kullanıcılar, yeni özellik kullanılmaya başlandığında Ayarlar>Bildirimler>Bildirim Ayarları bölümüne girerek istedikleri bildirim ayarlarını değiştirebilecek.

Şimdilik bazı Android ve iOS kullanıcıları için test edilen bildirim kapatma özelliği, çok yakında bütün kullanıcılar için yayınlanacak.

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