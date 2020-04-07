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Facebook, konum verilerini koronavirüs araştırmalarında kullanıyor

Facebook, koronavirüsün nasıl yayıldığını tahmin edebilmek için kullanıcıların konum verilerini sağlık araştırmacılarıyla paylaşıyor.

Haber Merkezi |
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Facebook, konum verilerini koronavirüs araştırmalarında kullanıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle teknoloji şirketlerine de büyük iş düşüyor. Birçok sağlık uzmanı, virüsle mücadelede doğru haber paylaşabilmek için seslerini sosyal medyadan duyuruyor.

Koronavirüs ile mücadele edebilmek için olabildiğince temastan kaçınmamız gerekiyor. Sağlık araştırmacıları da insanların konumunu analiz ederek nerelerde bulunduklarını tespit etmeye çalışıyor.

FACEBOOK

FACEBOOK, KULLANICILARIN KONUM VERİLERİNİ ARAŞTIRMACILARLA PAYLAŞIYOR

Facebook, koronavirüsle mücade eden araştırmacıların kullanıcıların konum verilerinden yararlanabilmesi için üç yeni araç yayınladı:

Hastalık önleme haritaları: Nüfusun, koronavirüsün yayılmasını nasıl etkilediğini göstermek için kullanıcıların konum verilerini bir araya getiriyor.

Ortak konum haritaları: Farklı bölgelerde yaşayan insanların birbirleriyle temas etme olasılığını gösteriyor. Araştırmacılar, bu verilere bakarak bir sonraki vakanın hangi bölgelerde ortaya çıkabileceğini tahmin etmeye çalışıyor.

Hareket aralığı eğilimleri: Bölgesel düzeyde insanların evde kalıp kalmadığını ve nerelerde bulunduklarını grafik olarak gösteriyor.

facebook

Facebook, kullanıcıların konum verilerini yalnızca koronavirüsle ilgili araştırmalar yapan kâr amacı gütmeyen kuruluşlara, araştırmacılara ve topluluklara verdiğini ve verilerin anonim olarak toplandığını söylüyor.

Instagram: @eshteknoloji

 

Facebook, konum verilerini koronavirüs araştırmalarında kullanıyor

Facebook, konum verilerini koronavirüs araştırmalarında kullanıyor

Facebook, konum verilerini koronavirüs araştırmalarında kullanıyor

Facebook, konum verilerini koronavirüs araştırmalarında kullanıyorFacebook, konum verilerini koronavirüs araştırmalarında kullanıyorFacebook, konum verilerini koronavirüs araştırmalarında kullanıyorFacebook, konum verilerini koronavirüs araştırmalarında kullanıyor

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