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Facebook Libra gelecek yıl piyasaya sürülemeyebilir

Facebook, kendi kripto para birimi Libra'nın gelecek yıl piyasaya sürülemeyebileceği konusunda uyardı.

DHA | 31.07.2019 - 09:20..
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Geçtiğimiz haftalarda kendi kripto para birimi Libra ve kripto para cüzdanı Calibra'yı duyuran sosyal medya devi Facebook, birçok eleştirilerin de odağı haline geldi. ABD hükümeti tarafından ciddi eleştirilen alan Facebook'un bu hamlesi, Başkan Donald Trump tarafından da oldukça gereksiz bulunmuştu.

ABD’li teknoloji şirketi Facebook, kripto para birimi Libra’nın “bazı faktörler sebebiyle” planlandığı üzere 2020 yılında piyasaya sürülemeyebileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

Facebook çeyrek dönem raporunda, Libra’ya ilişkin risk faktörleri kapsamında, söz konusu kripto para birimi projesinin haziran ayında tantılmasından bu yana çeşitli yasa yapıcı ve düzenleyeci tarafından eleştirildiğine dikkat çekildi.

facebook libra

PİYASAYA SÜRÜLME TARİHİ BELİRSİZ

Facebook, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ile oluşturduğu raporda şu ifadelere yer verildi: “Böylesine bir para biriminin piyasada kabul edilme durumu önemli derecede bir belirsizliğe sahip. Bu sebeple, Libra’nın veya bağlı olduğu ürünler ve hizmetlerin duyurulduğu tarihte piyasaya sürülmesinin bir garantisi yok.

Dijital para birimleri veya blockchain teknolojilerine ilişkin büyük bir deneyime sahip değiliz, bu durum da söz konusu ürün ve hizmetleri başarılı bir şekilde oluşturup pazarlayabilme olanağımızı kısıtlıyor.”

libra

BİRÇOK YETKİLİ LIBRA'YA KARŞI UYARMIŞTI

Aralarında ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Frnasa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure’in bulunduğu birçok üst düzey yetkili, Libra’nın finansal sisteme yönelik oluşturduğu riskler hakkında uyarmıştı.

libra

FACEBOOK LIBRA NEDİR?

Facebook, 2020 yılında piyasaya sürülecek kripto para birimini Libra olarak adlandırdı. Mastercard ve Visa gibi ödeme sistemleri tarafından da desteklenecek olan LibraCalibra adı verilen bir dijital cüzdanda bulunacak. Platformun kullanıcıları, kendi aralarında mesajlaşır gibi Libra transferi yapabilecek.

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