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Facebook Messenger'ın Windows ve Mac uygulaması yayınlandı

Facebook'un mesajlaşma uygulaması Messenger, Mac ve Windows'a geldi.

Haber Merkezi |
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Facebook Messenger'ın Windows ve Mac uygulaması yayınlandı

Facebook'un geliştirdiği yazılı, sesli ve görüntülü haberleşme sağlayabilen bir anlık mesajlaşma servisi olan Messenger, ilk olarak 2011 yılında mobil platformlarda yayınlanmıştı.

Şirket, neredeyse 9 yılın ardından Messenger uygulamasını Mac ve Windows platformlarına getirdi.

facebook

BİR YIL ÖNCE DUYURULMUŞTU

Facebook, aslında Messenger'ın masaüstü uygulamalarını geçtiğimiz yıl F8 geliştiriciler konferansında duyurmuştu.

Ancak söz konusu konferansın bu yıl koronavirüs nedeniyle iptal edilmesi ve kullanıcıların sohbet uygulamalarına olan ilgisi, Facebook'un hızlı bir şekilde karar almasını sağladı ve uygulamayı yayınladı.

nessebger

Koronavirüs nedeniyle evden çalışanların şu günlerde en çok tercih ettiği uygulamaların başında grup görüntülü görüşmesi yapmanıza izin veren Zoom geliyor. Ancak Messenger uygulamasının Zoom'dan birkaç eksiği var.

Örneğin, Zoom'da aynı anda 100 kişiye kadar görüntülü görüşme yapılabilirken, Messenger uygulaması ise 8'e kadar kişiye destek veriyor. Ayrıca uygulama, herhangi bir ekran paylaşma desteği sunmuyor.

Facebook Messenger uygulamasını bilgisayarınıza indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

 

Instagram: @eshteknoloji

 

Facebook Messenger'ın Windows ve Mac uygulaması yayınlandı

Facebook Messenger'ın Windows ve Mac uygulaması yayınlandıFacebook Messenger'ın Windows ve Mac uygulaması yayınlandı

Facebook Messenger'ın Windows ve Mac uygulaması yayınlandı

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