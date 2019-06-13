Facebook para karşılığında kullanıcıların verilerini toplayacak

Sosyal medya devi Facebook, son zamanlarda sık sık gizlilik skandallarıyla gündeme geliyor. Bu durumdan oldukça rahatsız olan sosyal medya kullanıcıları nedeniyle son zamanlarda bir hayli üye kaybeden şirket, kullanıcıların gizliliğine daha fazla önem vereceklerini ve her şeye yeniden başlayacaklarını açıklamıştı.

Geçtiğimiz ocak ayında yeni bir uygulama yayınlayan Facebook, kullanıcıların mobil veri istatisliklerini edinmek için para ödediği bir sistemi hayata geçirmişti. Ancak gelen tepkilerin oldukça fazla olması nedeniyle şirket bu uygulamasından vazgeçmişti.

O SİSTEM GERİ GELİYOR

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, geliştirdiği ‘Study’ isimle uygulamasıyla kullanıcıların telefondaki aktivitelerini toplamaya yeniden başlayacak. Şirket, aktivitesini izlediği her kullanıcıya da belirli bir miktar para ödeyecek.

Uygulama, kullanıcının telefonuna hangi uygulamaları yüklediği, bu uygulamaları kullanmak için ne kadar zaman harcadığı, hangi ülkede olduğu gibi bilgileri gözlemleyecek. Facebook, telefondaki mesajlar, şifreler ve özel içeriğin yanısıra kullanıcının hangi internet sitelerini ziyaret ettiği bilgilerine ulaşamayacağını söyledi.

SADECE BELİRLİ KULLANICILAR FAYDALANACAK

Şu anda sadece Android sistemini kullanan platformlarda yer alacak uygulamaya, 18 yaşından küçük kullanıcılar erişemeyecek. Kullanıcıların yaşı, sisteme üye oldukları Facebook hesabı üzerinden kontrol edilecek.

Facebook, üyelik aşamasında kullanıcıların banka hesap bilgilerini de alacak ve verilerinin kullanımına izin verenlere ödeme yapacak.

Facebook şu anda bu uygulamayı kullananlara ne kadar para ödeyeceğini açıklamadı. Ancak habere göre, araştırma içersinde yer alan tüm katılımcılara ücretleri tanzim edildi.

Facebook sözcüsü kaç kişiye ödeme yapılacağı ve bu kişilerin nasıl seçileceği konusunda bir yorumda bulunmazken; uygulamanın, Hindistan ve ABD’de başlayacağı ve herkesin Study uygulamasına üye olamayacağı açıklandı.

Facebook her ne kadar kullanıcı bilgilerinin şifrelerinin ve fotoğraflarının toplanmayacağını açıklasa da söz konusu Facebook olunca birçok kullanıcı sosyal medya devine hiç ama hiç güvenmiyor.

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