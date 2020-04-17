Facebook, sahte koronavirüs haberlerini beğenenleri uyaracak

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle teknoloji şirketlerine de büyük iş düşüyor. Birçok sağlık uzmanı, virüsle mücadelede doğru haber paylaşabilmek için seslerini sosyal medyadan duyuruyor.

Ancak sosyal medya kullanımının artması, salgınla ilgili sahte haberlerin de yayılmasına neden oluyor.

Sosyal medya şirketi Facebook, koronavirüsle ilgili platform üzerinden yapılan "zararlı" yanlış bilgilendirme içeren paylaşımları beğenen ya da paylaşanlara, uyarı niteliğinde bildirim gönderecek.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NE YÖNLENDİRECEK

Facebook, bildirim göndereceği kullanıcıları Dünya Sağlık Örgütü'nün virüsle ilgili yanlış ve doğru bilgilerin yer aldığı sayfaya yönlendirecek.

Sosyal medya şirketi açıklamasında; haber akışında yer alan koronavirüs bilgi merkezinde, sağlam bilgilere dayalı bilimsel makalelerin bulunduğu "Gerçekleri Öğrenmek" isimli yeni bir uygulamayı devreye sokacağını bildirdi.