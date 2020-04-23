Facebook, seçim paylaşımlarının hangi ülkeden yapıldığını gösterecek

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, daha önce ABD seçimleri ile ilgili sık sık eleştirilerin odağı olmuştu. Seçimlerle ilgili platformda yayılan yalan haberler, şirketi oldukça zor durumda bırakmıştı.

Facebook, ABD seçimlerinde yabancı ülkelerden kaynaklanan sahte haberleri önlemek için, seçimlerle ilgili paylaşımlara, hangi ülkedeki hesaplardan yapıldığını gösteren etiketler ekleyeceğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni uygulamanın ABD içindeki meşru siyasi gruplar veya partileri taklit eden yabancı kaynaklı sayfaları deşifre etmeyi amaçladığı belirtildi.

KULLANICILAR, PAYLAŞIMLAR HAKKINDA BİLGİ EDİNEBİLECEK

Yeni uygulamayla kullanıcılar, Facebook ve Instagram'da siyasi içerikli seçim mesajları paylaşan hesapların hangi ülkeden olduklarına ve sitedeki geçmişlerine yönelik bilgi edinebilecek.

Facebook'un yeni adımı, Rusya ve bazı ülkelerin sosyal medyayı kullanarak seçmenleri yönlendirmeye çalıştığına dair iddiaların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Facebook, geçen yıl 22 Ekim'de İran ve Rusya'dan yönetilen bazı sayfaları, ABD 2020 başkanlık ön seçimlerini etkileme amacı taşıdıkları gerekçesiyle silmişti.