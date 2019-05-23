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Facebook veri skandalları yüzünden yetenekli eleman bulamıyor

Adının karıştığı birçok veri skandallarıyla gündemden düşmeyen Facebook'un, yetenekli eleman bulmakta oldukça zorlandığı bildirildi.

DHA | 23.05.2019 - 09:29..
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Popüler sosyal medya sitesi Facebook, son birkaç yıldır gizlilik skandallarıyla boğuşuyor. Kullanıcı verilerini başka şirketlere satması nedeniyle başı derde giren şirket, her geçen gün yeni problemlerle karşılaşıyor. Özellikle Cambridge Analytica veri skandalı sonrasında oldukça zor durumda kalan şirket, güvenilirliğini de her geçen gün kaybediyor.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un, Cambridge Analytica şirketiyle yaşadıkları veri skandalı sonrasında iyi üniversitelerden mezun, yetenekli kişilerin şirkete başvuru yapmadığı ve şirketin iş tekliflerini kabul etme oranlarında düşüş yaşandığı açıklandı.

facebook

MÜHENDİSLER FACEBOOK'U İSTEMİYOR

Facebook'un yazılım mühendislerine yaptığı iş tekliflerinde, 2019 yılında yaklaşık yüzde 50 oranında azalma görüldü. Ayrıca üniversiteden yeni mezunlara iş teklifleri oranı da 2017-2018 yılları arasında yüzde 85 iken bu oran 2018 yılının aralık ayında yüzde 35 ile 55 seviyelerine düştü

ADAYLAR GİZLİLİK SORUNLARINDAN ENDİŞELİ

Birkaç eski işe alım uzmanı, Facebook ile iş görüşmesi gerçekleştiren adayların, şirketin gizlilik politikaları konusunda eskiye göre çok daha fazla soru yönelttiklerini aktardı.

facebook

NE OLMUŞTU?

Cambridge Analytica şirketi, 87 milyon Facebook kullanıcısının verilerine uygunsuz olarak erişmiş ve ABD Başkanı Donald Trump’un 2016 yılındaki başkanlık seçimleri kampanyaları sırasında reklam çalışmaları için kullanılmıştı.

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