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Fadik Sevin Atasoy, virüsle başa çıkmanın yolunu gösterdi

Koronavirüs salgını sebebiyle evinden çıkmayan Fadik Sevin Atasoy, takipçilerine tavsiyelerde bulundu.

Haber Merkezi | 23.03.2020 - 13:33..
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Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, koronavirüsten korunmak amacıyla "evde kal" çağrısına destek veren isimlerden biri oldu.

Uyarıların yapıldığı ilk günden itibaren evde kaldığını aktaran başarılı oyuncu, virüsten korunmak için evde kaldığı süreci nasıl geçirdiğini, deneyim ve tavsiyelerini anlattı.

Fadik Sevin Atasoy, virüsle başa çıkmanın yolunu gösterdi

"ZATEN BÖYLEYDİM"

Oyuncu Atasoy, salgına karşı uzmanların uyarılarını dikkate aldığını ve çevresine de uygulatmaya çalıştığını dile getirerek, "Evde kalıyorum, sadece kendi sağlığım için değil, çevreme duyduğum hassasiyetten dolayı da. Ben zaten senelerdir evde kalan, işini bitirip evine gelen birisiydim. Onun için işlerimi evimden online olarak devam ettiriyorum." diye konuştu.

"İNSANLIK İÇİN BÜYÜK BİR SINAV"

Çevresinde yardıma ihtiyaç duyan yaşlıları da takip ettiğini ifade eden Atasoy, şöyle devam etti: "Bunu sadece kendimiz için değil, birlik duygusunu harekete geçirmek için de bir fırsat olarak görebiliriz. Bizler için aslında sağlıktan öte, büyük bir insanlık sınavı. Çünkü psikolojimizi ve insaniyetimizi ne kadar yüksek tutarsak, bu virüsle başa çıkma noktasında o kadar güçlü oluruz."

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