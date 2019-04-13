Fahri Evcen ve Burak Özçivit’in oğlu doğdu

2017 yılında dünya evine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin heyecanla bekledikleri bebekleri bugün 13.30 sularında Amerikan Hastanesinde sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.
Güzel oyuncu ve eşi Burak Özçivit'in, doğacak olan bebeklerine Karan adı vereceği aylar öncesinden belli olmuştu. Ünlü çift, oğullarının adına açtıkları Instagram hesabı nedeniyle çok konuşulmuştu.
DUYGUSAL ANLAR YAŞADILAR
Eşi Fahriye Evcen'i yalnız bırakmayarak doğuma giren Burak Özçivit göz yaşlarına hakim olamadı. Ünlü çift, doğum sırasında duygusal anlar yaşadı.
DADIYA KARÇI ÇIKMIŞTI
Doğumuna sayılı günler kala erken doğum haberi gelen Fahriye Evcen, normal doğum yapmak istediğini söylemişti. Öte yandan dadı tutmaktan vazgeçen Fahriye Evcen, Almanya'da yaşayan annesi Hatime Evcen'den yardım istedi. Hatime Evcen, üç ay boyunca torunuyla ilgilenecek.
KARAN'IN 111 BİN TAKİPÇİSİ VAR
Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin daha dünyaya gelmeden adına sosyal medya hesabı açtıkları oğulları Karan Özçivit'in hesabı 111 binden fazla takipçiye ulaştı.