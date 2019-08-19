Fahriye Evcen: Beni ararsanız bulutların üzerindeyim

4 ay önce doğum yapan ve geçtiğimiz günlerde tatil dönüşü havalimanında görüntülenen Fahriye Evcen, doğum kiloları nedeniyle hakarete varan yorumlara maruz kalmıştı.

FAHRİYE'YE DESTEK KAMPANYASI

Yaşananlar üzerine ünlü oyuncunun sevenleri #fahriyeçokgüzelsin hashtag'i ile ünlü oyuncuya destek kampanyası başlatmıştı.

Evcen, hakarete varan yorumlara sosyal medya hesabından, "Her anne, her kadın çok güzeldir!" sözleriyle yanıt vermişti.

"BENİ ARARSANIZ.."

Evcen eleştiriler sonrası oğlu Karan'ı uyuttuğu anları sosyal medya hesabından paylaşıp "Beni ararsanız bulutların üzerindeyim" notunu düştü.