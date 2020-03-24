Fahriye Evcen: Biraz yavaşlayalım

2017 yılından oyuncu Burak Özçivit ile evlenen Fahriye Evcen, geçtiğimiz yılın nisan ayında oğulları Karan'ı kucağına aldığından beri kariyerine ara verdi.

Oğlu Karan'ın bakımıyla yakından ilgilenen Evcen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da hayranlarını ihmal etmemeye çalışıyor.

KORONAVİRÜS PAYLAŞIMI GELDİ

En son olarak evinin bahçesinden paylaşım yapan ünlü oyuncudan, yeni paylaşım geldi. Evcen'in bu paylaşamı, tüm dünyayı saran koronavirüsle ilgili oldu.

İşte felsefi sözleri ile dikkat çeken Fahriye Evcen'in, koronavirüs salgınının insanlığa bir şeyler anlattığı noktasından hareketle yaptığı paylaşımı:

"EVREN DİNLENMEK İSTİYOR

"Evren yani aslolan evimiz veya başka bir güç insanlığa bir şeyler anlatmaya çalışıyor, bizi evlerimize hapsederek… 'Yoruldum dinlenmeye ihtiyacım var' diyor…

Bence yavaşlayalım özümüze dönelim insan olmaya dair bazı değerleri hatırlayalım iyilikleri görelim ve çoğaltalım iyi insan olmaya çabalayalım var olana saldırmak yerine elimizde olanla yetinmeyi öğrenelim yada kendimiz var edelim...

"EVDE KALALIM"

Şu dönemi de sadece yaşayalım ne yaşadığımızı gösterme çabamız olmadan vereceği tüm zorluklarla yaşayalım ve görelim lütfen görelim. Biraz yavaşlayalım bence ve bu süreçte mutlaka evde kalalım."