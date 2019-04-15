Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in bebeğine reklam teklifi

İki yıl önce muhteşem bir düğünle dünyaevine giren Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan, iki gün önce 13.30'da, Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede dünyaya geldi.

2 MİLYON TL

Ünlü çift, yeni dünyaya gelen oğulları Karan'ın fotoğrafı için Katar ve Özbekistan'daki inşaat firmalarından teklif aldı. Şirketlerin, aile karesi için çifte 2 milyon TL teklif ettiği öğrenildi.

ÇOCUK HEDİYESİ DE VERDİLER

Teklife sıcak bakan ikili, bebeklerinin 40'ı çıktıktan sonra cevap verecek. Ayrıca inşaat şirketleri, oyuncuların kararlarını beklemeden önce yeni yaptıkları siteden bir daireyi, çocuk hediyesi olarak verdi.