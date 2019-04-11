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Fahriye Evcen doğuma gitti

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, doğum yapmak için özel bir hastaneye yatış yaptı.

Haber Merkezi | 11.04.2019 - 14:22..
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Karan bebeği bekleyen Fahriye Evcen'in, öğlen saatlerinde doğuma gittiği iddia edildi.

NORMAL DOĞURMAK İSTİYOR

Doğumuna sayılı günler kala erken doğum haberi gelen Evcen'in, normal doğum yapmak istediği söylendi. Fahriye Evcen ve oyuncu Burak Özçivit'in, doğacak olan bebeklerine Karan adı verileceği aylar öncesinden belli olmuştu.

DADI YOK ANNEANNE VAR

Ünlü çift, oğullarının adına açtıkları Instagram hesabıyla da oldukça eleştirilmişti.

Öte yandan dadı tutmaktan vazgeçen Fahriye Evcen, Almanya'da yaşayan annesi Hatime Evcen'den yardım istedi. Hatime Evcen, üç ay boyunca torunuyla ilgilenecek.

Fahriye Evcen doğuma gitti

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