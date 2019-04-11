Fahriye Evcen doğuma gitti

Karan bebeği bekleyen Fahriye Evcen'in, öğlen saatlerinde doğuma gittiği iddia edildi.
NORMAL DOĞURMAK İSTİYOR
Doğumuna sayılı günler kala erken doğum haberi gelen Evcen'in, normal doğum yapmak istediği söylendi. Fahriye Evcen ve oyuncu Burak Özçivit'in, doğacak olan bebeklerine Karan adı verileceği aylar öncesinden belli olmuştu.
DADI YOK ANNEANNE VAR
Ünlü çift, oğullarının adına açtıkları Instagram hesabıyla da oldukça eleştirilmişti.
Öte yandan dadı tutmaktan vazgeçen Fahriye Evcen, Almanya'da yaşayan annesi Hatime Evcen'den yardım istedi. Hatime Evcen, üç ay boyunca torunuyla ilgilenecek.