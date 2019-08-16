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Fahriye Evcen eleştirilere yanıt verdi

Doğum kilolarından henüz kurtulamayan ünlü oyuncu, hakarete varan eleştiriler için "Her kadın her anne güzeldir." yorumunda bulundu.

Haber Merkezi | 16.08.2019 - 17:28..
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Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit ile Bodrum tatili dönüşünde havalimanında görüntülenen Fahriye Evcen, doğum kiloları ile dikkat çekti.

Kameralara gülümsemekten çekinmeyen Evcen, oğlu Karan'ın ise yüzünü göstermedi.

Fahriye Evcen eleştirilere yanıt verdi

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Evcen'in bu halleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Fotoğrafları görenler eleştirilerini ardı arkasına sıraladı. Öyle ki bu eleştirilerden bazıları hakarete kadar gitti.

Fahriye Evcen eleştirilere yanıt verdi

"HER KADIN GÜZELDİR"

Henüz çok yeni anne olan Evcen de gelen hakaretlere kulağını tıkayamadı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Evcen, "Her kadın her anne güzeldir." yorumunda bulundu.

Fahriye Evcen eleştirilere yanıt verdi

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