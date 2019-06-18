taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8384
Euro
6.5399
Altın
1352.97
Borsa
93819.29
Gram Altın
253.65

Fahriye Evcen Karan'ın yüzünü gizliyor

Fahriye Evcen ve eşi Burak Özçivit bebeklerinin yüzünü göstermemekte kararlı...

Haber Merkezi | 18.06.2019 - 15:41..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

İki ünlü oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in bebekleri Karan’ın henüz yüzünü kimse görmedi.

KARAN'A TEKLİF YAĞIYOR

Ünlü çifte bebeklerinin fotoğrafı için Arap ülkelerinden yüksek fiyatlar önerildiği gündeme gelmişti. Çiftin o yüzden bebeklerinin yüzünü göstermemek için ciddi önemler aldığı iddia ediliyor.

AMAN KARAN GÖZÜKMESİN

Evcen'den sürpriz bir kare geldi. Güzel oyuncu, oğlu Karan ile orman yürüyüşüne çıktı. Karan’ın fotoğrafı çekilmesin diye de bebek arabasının üstünü kat kat kapattı.

Fahriye Evcen’in yayınladığı fotoğrafa da İngilizce ‘Orman yürüyüşü’ notunu düştü.

Fahriye Evcen Karan'ın yüzünü gizliyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KONDA'nın 23 Haziran değerlendirmesi

KONDA'nın 23 Haziran değerlendirmesi

608
Lazkiye Plajı'nda eğlenen Suriyeliler

Lazkiye Plajı'nda eğlenen Suriyeliler

322
Mursi'nin cenazesi defnedildi

Mursi'nin cenazesi defnedildi

184
Söz dizisinin oyuncuları askere gitti

Söz dizisinin oyuncuları askere gitti

167
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul açıklaması

816
İsrail, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini izliyor

İsrail, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini izliyor

83
Gaziantep, Sneijder'i istiyor

Gaziantep, Sneijder'i istiyor

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir