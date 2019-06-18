Fahriye Evcen Karan'ın yüzünü gizliyor

İki ünlü oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in bebekleri Karan’ın henüz yüzünü kimse görmedi.

KARAN'A TEKLİF YAĞIYOR

Ünlü çifte bebeklerinin fotoğrafı için Arap ülkelerinden yüksek fiyatlar önerildiği gündeme gelmişti. Çiftin o yüzden bebeklerinin yüzünü göstermemek için ciddi önemler aldığı iddia ediliyor.

AMAN KARAN GÖZÜKMESİN

Evcen'den sürpriz bir kare geldi. Güzel oyuncu, oğlu Karan ile orman yürüyüşüne çıktı. Karan’ın fotoğrafı çekilmesin diye de bebek arabasının üstünü kat kat kapattı.

Fahriye Evcen’in yayınladığı fotoğrafa da İngilizce ‘Orman yürüyüşü’ notunu düştü.