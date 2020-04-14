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Fahriye Evcen oğlu Karan'lı yen fotoğraf

Fahriye Evcen, 1 yaşına giren oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Merkezi |
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Fahriye Evcen oğlu Karan'lı yen fotoğraf

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan ile evlerinin bahçesinde çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Oğlunun 1. doğum gününü kutlayan Evcen paylaşımında şunları yazdı:

"KALBİM"

"Karan'ım.. Gülüşün dünyada duyduğum en güzel ses, kokun aldığım en güzel koku.. Gözlerin gördüğüm en güçlü ışık.. Gökyüzündeki yıldızdan da, güneşten de daha parlak bana yüzün.. Kutup yıldızım.. Sen gülünce içimde çiçekler açıyor. Senin canın yandiğinda, bir sızı saplanıyor kalbime.. Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin...Kalbimm... Hep iyi ol Karan'ım. Ve bil ki, bu uzun yolda ben hep senin yanındayım... Daha önce hiç bu kadar anlamlı gelmemişti bunu söylemek; Iyi ki doğdun oğlum...İyi ki...Annen"

Fahriye Evcen oğlu Karan'lı yen fotoğraf

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