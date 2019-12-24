Fahriye Evcen'den romantik kutlama

Geçtiğimiz günlerde oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaşarak gündem olan Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'in doğum gününü Instagram üzerinden romantik sözlerle kutladı.

"KALBİM"

Evcen, Özçivit'le olan fotoğraflarını bir arada paylaştığı gönderiye; “Kalbim... Sevgini, sevgime katıp beni en kıymetli hissettirdin hep. Ben de canımı, canına kattım, en değerli hediyeni verdim yeni yaşında. Seni çok seviyorum. İyi ki bizimsin her şeyim...” notunu düştü.

"BEBEKLERİM"

Yakışıklı oyuncu da eşinin bu sözlerine kayıtsız kalmadı ve "Ben de sizi çok seviyorum...Bebeklerim. İyi ki varsınız." diyerek Evcen'e aşkını ilan etti.