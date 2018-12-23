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Falcon 9 roketi uzaya fırlatıldı

ABD'li uzay teknolojileri firması SpaceX, askeri amaçlı GPS III (Küresel Konumlama Sistemi) uydusu taşıyan Falcon 9 roketini, başarılı bir şekilde uzaya gönderdi.

REUTERS | 23.12.2018 - 20:54..
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Space X'in ulusal güvenlik sanayi alanında uzaya yolladığı ilk roketi Falcon 9, Florida'daki Cape Canaveral üssünden fırlatıldı.

4 KEZ ERTELENMİŞTİ

Roketin taşıdığı yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki uydu sistemi, ABD merkezli küresel havacılık ve savunma şirketi Lockheed Martin tarafından üretildi. Falcon 9'un fırlatılma tarihi, hava şartları yüzünden daha önce dört kez ertelenmişti.

Ancak Falcon 9 projesi, askeri havacılık uzay teknolojileri sektöründe uzun geçmişi olmayan Space X için önemli bir başarı kabul ediliyor.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Amerikalı Elon Musk'ın 2002 yılında kurduğu Space X, uzun bir süredir, Lockheed Martin ve Boeing hakimiyetindeki sektörde yer almak için uğraş veriyordu.

Space X, 2014 yılında haksız rekabet yüzünden mağdur edildiği gerekçesiyle ABD Hava Kuvvetleri'ne dava açmış, 2015 yılında ise askeri uydu fırlatma görevleri ile ilgili misyona dahil edilmişti.

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