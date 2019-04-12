Falcon Heavy roketi fırlatıldıktan sonra Dünya'ya geri indi

Elon Musk'ın şirketi Space-X'in ürettiği Falcon Heavy roketi, gece 01:00 sularında büyük bir başarıya imza attı. İlk defa bir ticari uçuşta kullanılan Falcon Heavy, taşıdığı Arabsat-6A uydusunu başarılı bir şekilde uzaya fırlatarak üç roketi ile birlikte tekrar Dünya'ya indi.

NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ndeki üssünden başarılı bir şekilde fırlatılan Falcon Heavy roketi, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'nın bazı bölgelerine internet ve iletişim hizmetleri sağlayacak gelişmiş bir iletişim uydusu olan Arabsat-6A'yı başarılı bir şekilde uzaya gönderdi.

FIRLATILTIKDAN SONRA DÜNYA'YA GERİ İNDİ

Yıllardır fırlatıldıktan sonra geri inen, yeniden kullanılabilir roketler üzerinde çalışan Space-X, geçtiğimiz sene Falcon 9 roketiyle bir Tesla aracını uzaya göndermiş ve Falcon 9'un iki yan roketi başarılı bir şekilde Dünya'ya geri inmişti. Ancak ana roket yaşanan talihsizlik sonucu inmeyi başaramamış ve denizin ortasına çakılmıştı.

Space-X geçtiğimiz yıl yaşanan bu sorunun ardından bugün bir ilki gerçekleştirdi. Arabsat-6A uydusunu başarılı bir şekilde uzaya fırlatan Falcon Heavy, ana roket de dahil olmak üzere üç roketini başarılı bir şekilde Dünya'ya geri indirdi.

YENİDEN KULLANILABİLECEK

Space X şirketinin en güçlü roketi olarak tanımlanan Falcon Heavy, böylelikle fırlatıldıktan sonra bile yeniden kullanılabilir durumda olacak. MÜhendisler roketin fırlatıldıktan sonra yeniden yere inmesini sağlamak için birçok çalışmayı titizlikle gerçekleştirdi..

Tasarım değişiklikleri, geliştirilmiş motorlar, daha dayanıklı parçalar, titanyum ızgara kanatları ve yeni bir termal koruma sistemi de dahil olmak üzere birçok yeri geliştirilen Falcon Heavy, fırlatıldıktan sonra sorunsuz bir şekilde Dünya'ya inen ilk roket oldu.





FIRLATMA BAŞINA EN AZ 90 MİLYON DOLAR

Space X şirketi, bu fırlatma ve diğer fırlatmalar için en az 90 milyon dolar talep ediyor. Şirket, 2020 yılında Falcon Heavy İle fırlatılacak olan bir askeri uydu için şimdiden 130 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı.

Space X kurucusu Elon Musk ise Falcon Heavy roketini inşa etmek için 500 milyon dolardan fazla para harcadıklarını açıklamıştı.

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