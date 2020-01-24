Farah Zeynep Abdullah - Doğu Demirkol ayrıldı

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah meslektaşı Doğu Demirkol ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Geçen kasım ayında Amerika’da bir film festivaline beraber giden ve dönüşte sevgili olmaya karar veren Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol çifti ayrıldı.
2 AY SÜRDÜ
Yaklaşık 2 aydır beraber olan çift, geçen haftalarda bir ayrılık krizi atlatmıştı. Farah Zeynep Abdullah sosyal medyadan Demirkol’u takipten çıkmıştı. Ancak Demirkol takibe devam ediyordu
TAKİP BİTTİ
İkilinin kesin olarak ayrıldığı öğrenildi. Güzel oyuncunun ilişkiye son noktayı koyduğu konuşuluyor.