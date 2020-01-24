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Farah Zeynep Abdullah - Doğu Demirkol ayrıldı

İki ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol aşkı bu kez bitti.

Haber Merkezi | 24.01.2020 - 08:17..
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Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah meslektaşı Doğu Demirkol ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Geçen kasım ayında Amerika’da bir film festivaline beraber giden ve dönüşte sevgili olmaya karar veren Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol çifti ayrıldı.

Farah Zeynep Abdullah - Doğu Demirkol ayrıldı

2 AY SÜRDÜ

Yaklaşık 2 aydır beraber olan çift, geçen haftalarda bir ayrılık krizi atlatmıştı. Farah Zeynep Abdullah sosyal medyadan Demirkol’u takipten çıkmıştı. Ancak Demirkol takibe devam ediyordu

TAKİP BİTTİ

İkilinin kesin olarak ayrıldığı öğrenildi. Güzel oyuncunun ilişkiye son noktayı koyduğu konuşuluyor.

Farah Zeynep Abdullah - Doğu Demirkol ayrıldı

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