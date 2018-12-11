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FARC’ın silahları parke taşı oldu

Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinden alınan eski silahlar parke taşına dönüştürüldü.

AA | 11.12.2018 - 06:01..
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Hükümet ve FARC arasındaki barış anlaşmasından sonra FARC'tan teslim alınan silahlar eritildi. Eritilen silahlar, savaşın bitmesini simgeleyen "Fragmentos" (Parçalar) isimli yapının tabanına parke taşı olarak döşendi.

FARC’ın silahları parke taşı oldu


"ANIT KARŞITI BİR YAPI"

Kolombiyalı sanatçı Doris Salcedo'nun (fotoğrafta) "anıt karşıtı bir yapı" olarak nitelediği Fragmentos ile yerine getirildi.

FARC’ın silahları parke taşı oldu

1300 PARKE TAŞI

Başkent Bogota'nın tarihi ve kamu binalarının bulunduğu Belen semtinde harabe bir bölgeye inşa edilen Fragmentos’un tabanına eritilen FARC silahlarından yapılan 1300 parke taşı döşendi.

FARC’ın silahları parke taşı oldu

SAVAŞIN ÜLKEYE VERDİĞİ TAHRİBAT SİMGELENDİ

Sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi için kullanılacak yapının avlularında, savaşın ülkeye verdiği tahribatı simgelemesi için buradaki harabelerin kalıntıları bırakıldı. 
Harabe bölgedeki eser ayrıca dışarıdan bakıldığında da görülmeyecek şekilde tasarlandı.

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