Fas'ın Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'a cevabı!

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı yaşanıyor. Sabaha karşı oynanan zorlu maçta Hollanda ile Fas karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Hollanda Gakpo ile 1-0 öne geçerken, 90+1'de sahneye çıkan Issa Diop, Fas'a 1-1 beraberliği getirdi ve maç bu skorla erdi.

Uzatmalara giden karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve iki takım penaltı atışlarına gitti.

FAS'TAN GALİBİYET SECDESİ...

Penaltılara giden maçta Fas, Hollanda'yı 4-3 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Zaferin ardından ise ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı.

Fas Milli Takımı, taraftarının olduğu kalenin yanına giderek galibiyeti secde ederek kutladı.

Fas'ın secdeli zaferi sonrası akıllara İslam düşmanı Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'in maç öncesi paylaşımı geldi.

WILDERS'E CEVAP SAHADA VERİLDİ!

Her fırsatta Türkiye ve İslam düşmanlığı yapmasıyla bilinen Wilders, Faslı hesapların maç öncesi futbolcuların secdeye gitmesini paylaşmalarının ardından Allah'a küfretmişti.

Paylaşımıyla büyük tepki toplayan Wilders'e ise cevap sahada verildi.

Fas'ın Hollanda'yı devirmesi sonrası yaptığı şükür secdesi ise Wilders'a adeta bir kapak oldu.