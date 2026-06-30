Faslı oyuncular dua ederek kenetlendi: Zafer sonrası secdeye gitti!
2026 Dünya Kupası'nda Fas, Hollanda'yı penaltılarla eledi. Fas Teknik Direktörü Mohamed Ouahbi, penaltılardan önce takımı toplayın dua ettirdi. Futbolcular daha sonra ise turu geçince de secdeyle kutladı. İşte o anlar...
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda 3-2 yenen Fas, son 16 turuna adını yazdırdı.
Monterrey Stadı'nda oynanan karşılaşmada, önce Gakpo'nun 72. dakikada attığı golle öne geçen Hollanda oldu.
Hollanda karşısında 90+1. dakikada Diop'un golüyle skoru eşitleyen Fas, uzatma dakikalarının ardından seri penaltı atışlarında rakibini mağlup ederek son 16 turunda ev sahiplerinden Kanada'nın rakibi oldu.
UZATMALAR ÖNCESİ DUA...
Fas, son 16 turunda Kanada ile karşılaşacak.
Maçın uzatma sürelerinin de 1-1 bitmesinin ardından Fas Teknik Direktörü Mohamed Ouahbi, takımını kenarda toplayıp toplu halde dua ettirdi.
Ismael Saibari'nin attığı son penaltı golünün ardından Faslılar büyük sevinç yaşadı.
SONRA KUTLAMA SECDESİ
Saha içinde tüm takımın bir araya gelerek yaşadığı sevincin ardından Faslı futbolcular, takım halinde secde yaparak galibiyeti kutlayıp şükretti.
İşte o an...