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Fas'ta sarı yelekliler protestosu

Maaşlarının iyileştirilmesini isteyen bir grup kamu ve özel sektör çalışanı teknisyen, iş yerlerinde sarı yelekler giyerek eylem yaptı

AA | 18.12.2018 - 01:13..
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Faslı Teknisyenler Birliği Sendikası Başkan Yardımcısı Zuheyr İskaribeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı bakanlıklar ile kamu ve özel kurumlarda çalışan teknisyenlerin iş yerlerinde sarı yelekler giyerek eylem yaptığını belirtti.

Eylemcilerin hükümetten durumlarının iyileştirilmesi ve maaşlarının artırılmasını istediğini aktaran İskaribeh, sarı yelek eyleminin yarın da süreceğini ifade etti.

SONUÇ ALINMAZSA GREVE GİDİLECEK

Hükümet ile yapılan diyalog görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine bu eyleme gidildiğini söyleyen İskaribeh, taleplerinin karşılanmaması halinde bu ayın 19 ve 20'sinde bazı göstericilerle birlikte greve gideceklerini kaydetti.

Fas resmi makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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