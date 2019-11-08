Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla kısa sürede popüler olan şarkıcı Fatih Bulut, önceki gün bir asker eğlencesine katıldı.

Belinden silahını çıkartarak hava ateş etmeye başlayan Bulut'u, davetlilerden biri engellemeye çalıştı.

HAVAYA 11 EL ATEŞ ETTİ

Tek şarkıyla YouTube'da dinlenme rekoru kıran Fatih Bulut, katıldığı asker uğurlamasında adeta magandalık yaptı. Davul zurna eşliğinde askere gidecek olan gençle oyun oynayan Fatih Bulut, birden belindeki silahı çıkartarak havaya 11 el ateş etti. Bulut'un art arda havaya kurşun sıktığını gören bir davetli şarkıcının kolunda tutarak engel oldu. Bulut, silah tutukluluk yapmasıyla durdu.

Fatih Bulut asker eğlencesinde magandalık yaptı ViDEO