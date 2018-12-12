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Fatih Portakal: Korkuyorum

Geçtiğimiz günlerde sokak eylemi için çağrı yapan Fatih Portakal şimdi de hedef gösterildiği için endişe duyduğunu belirtti.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 19:57..
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Fatih Portakal: Korkuyorum

FOX Ana Haber Bülteni Suncusu Fatih Portakal, 2 gün önce; "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz?" ifadelerini kullanmıştı.

"BAŞIMA BİR İŞ GELİRSE..."

Portakal, bir günlük sessizliğin ardından bu akşam da önceden söylediği sözleri haberleştirenler için; "Bu kadar mı endişe veriyorum size. Canıma zarar geleceğinden korkuyorum. Kendim için önemli değil. Ailem var, sevdiklerim var. Doğrular üzerine haber yapın. Eleştirin ama hedef göstermeyin. Bir gün başıma bir şey gelirse sebebi sizsiniz. Yandaş medyanın internet siteleri, televizyonları." diye konuştu.

Fatih Portakal: Başıma bir şey gelecek diye korkuyorum VİDEO

Fatih Portakal: Zamları protesto edelim VİDEO

Fatih Portakal: Zamları protesto edelim haberi
Fatih Portakal: Korkuyorum

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