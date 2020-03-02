Suriye'de Esad rejiminin saldırısı sonrasında başlatılan Bahar Kalkanı operasyonu devam ediyor.

Uluslararası komuoyunda gündemin büyük bölümünü İdlib'deki ve Yunanistan sınırındaki olaylar oluşturuyor.

Fatih Portakal: Savaşa hayır VİDEO

"BU BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL"

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih POrtakal'ın gündeminde de Suriye ve İdlib vardı. Portakal sözlerine "Bugünlerde çok kullandığımız kelimelerden biri savaşmak. Yıllar önce 2011 yılında bizim ülkemizde olmaz dediğimiz... Çünkü bizim savaşımız değildi bu türkiyenin savaşı falan değildi ama bir şekilde uygulanan politikalarla olayın tarafı olduk." ifadeleriyle başladı.

"ESAD SIRTINI RUSYA'YA DAYADI"

Yanlış politikalarkla olayın tarafı olunca, ister istemez bu noktaya geldiğimizi söyleyen Portakal, "Şimdi biz savaşın içindeyiz nerdeyse. Esad kendini kurtarmış durumda. Arkasını Rusya'ya dayamış durumda. Biz kendimizi o savaştan korumak istiyoruz. Sıçrayabilecek olaylardan kendimizi korumak istiyoruz ve bizi yönetenler kendi politikalarını hala sorgulamıuyorlar. Sorgulamak zorundalar. bize ait olmayan savaşta bize ait olan savaşa geldik." diye konuştu.

"SAVAŞA HAYIR DEMEMİZ GEREKİYOR"

Aslında Savaşa hayır demek gerekiyor diyen Portakal, "Emekli bir general ve stratejist Nejat eslem şöyle diyor: Savaş çok ciddi bir amaç için çok ciddi bir eylemdir. Ve bedeli kandır. Televizyon kanalları savaş denilen bu ciddi eylem için programlarını şova dönüştürmemeleri gerekiyor diyor. Hepimize bir mesaj veriyor. Savaşa hayır demek aslında hepimiz için insani ve vicdani bir görevdir. Bunu dememiz gerekiyor ki savaşın olduğu yerde hiçbir şey yeşermiyor. Bol üzüntü, bol gözyaşı, bol acı, sevgili seyirciler." şeklinde konuştu