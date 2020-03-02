taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2097
Euro
6.9444
Altın
1598.27
Borsa
107309.87
Gram Altın
320.099
Bitcoin
55315.41

Fatih Portakal: Savaşa hayır

Fox Haber sunucusu Portakal, "Savaş olan yerde hiçbir şey yeşermez" diyerek savaşa hayır deme çağrısı yaptı.

Haber Merkezi | 02.03.2020 - 20:56..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Fatih Portakal: Savaşa hayır

Suriye'de Esad rejiminin saldırısı sonrasında başlatılan Bahar Kalkanı operasyonu devam ediyor.

Uluslararası komuoyunda gündemin büyük bölümünü İdlib'deki ve Yunanistan sınırındaki olaylar oluşturuyor.

Fatih Portakal: Savaşa hayır VİDEO

"BU BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL"

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih POrtakal'ın gündeminde de Suriye ve İdlib vardı. Portakal sözlerine "Bugünlerde çok kullandığımız kelimelerden biri savaşmak. Yıllar önce 2011 yılında bizim ülkemizde olmaz dediğimiz... Çünkü bizim savaşımız değildi bu türkiyenin savaşı falan değildi ama bir şekilde uygulanan politikalarla olayın tarafı olduk." ifadeleriyle başladı.

"ESAD SIRTINI RUSYA'YA DAYADI"

Yanlış politikalarkla olayın tarafı olunca, ister istemez bu noktaya geldiğimizi söyleyen Portakal, "Şimdi biz savaşın içindeyiz nerdeyse. Esad kendini kurtarmış durumda. Arkasını Rusya'ya dayamış durumda. Biz kendimizi o savaştan korumak istiyoruz. Sıçrayabilecek olaylardan kendimizi korumak istiyoruz ve bizi yönetenler kendi politikalarını hala sorgulamıuyorlar. Sorgulamak zorundalar. bize ait olmayan savaşta bize ait olan savaşa geldik." diye konuştu.

"SAVAŞA HAYIR DEMEMİZ GEREKİYOR"

Aslında Savaşa hayır demek gerekiyor diyen Portakal, "Emekli bir general ve stratejist Nejat eslem şöyle diyor: Savaş çok ciddi bir amaç için çok ciddi bir eylemdir. Ve bedeli kandır. Televizyon kanalları savaş denilen bu ciddi eylem için programlarını şova dönüştürmemeleri gerekiyor diyor. Hepimize bir mesaj veriyor. Savaşa hayır demek aslında hepimiz için insani ve vicdani bir görevdir.  Bunu dememiz gerekiyor ki savaşın olduğu yerde hiçbir şey yeşermiyor. Bol üzüntü, bol gözyaşı, bol acı, sevgili seyirciler." şeklinde konuştu

İlginizi Çekebilir
Çelik: kimseyi zorla göndermiyoruz, zorla da tutmayacağız
MYK toplantısı öncesi kameralar karşısına geçen Ömer Çelik, Türkiye'deki göçmenlerin zorla gönderilmediğini, gitmek isteyenleri de zorla tutmak gibi bir tutum sergilenmediğini söyledi.
Guardian yazdı: Esad hiç böyle bir darbe yememişti
İngiliz gazetesi Guardian, Suriye'de 8 yıldır devam eden savaşta, Esad ın ilk kez bu kadar yara aldığını ve rejimin ilerlemesinin durduğunu yazdı.
Merkel: İdlib’de ateşkese ihtiyacımız var
Merkel: "İdlib’de Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var"
Esad'ın askerleri ambulansı kalkan yaptı
Esed rejimi ordusunun özel kuvvetlerinin, ülkenin güneyindeki Dera şehrinde, sivil ambulansları kalkan yaptığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriyeli mülteciden Türkiye'ye: Kendinizi düşündünüz
Suriyeli mülteciden Türkiye'ye: Kendinizi düşündünüz
1930
AK Partili vekilden harekata destek paylaşımı
AK Partili vekilden harekata destek paylaşımı
792
Erdoğan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
Erdoğan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
597
İyi Partili vekil şehit cenazesinde fotoğraf çektirdi
İyi Partili vekil şehit cenazesinde fotoğraf çektirdi
734
Darbeci Hafter ve Esad iş birliği anlaşması yaptı
Darbeci Hafter ve Esad iş birliği anlaşması yaptı
326
Türkiye'de koronavirüs için yapılması gerekenler
Türkiye'de koronavirüs için yapılması gerekenler
61
SİHA, Esad'ın konvoyunu vurdu
SİHA, Esad'ın konvoyunu vurdu
339
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir