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Fatih Portakal, Türk bayrağı asma görüntüsünü yayınlamadı

Şanlı ordumuz Resulayn'ın güvenliğini sağladıktan sonra YPG'nin sözde karargahına Türk bayrağı asmıştı. Fatih Portakal'da Mehmetçiğimizin bayrak asmasını kınayarak görüntüleri yayınlamadı.

Haber Merkezi | 23.10.2019 - 20:48..
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Fatih Portakal, Türk bayrağı asma görüntüsünü yayınlamadı

Şanlı ordumuzun Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütlerini temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak adına başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda sahada ve masada alınan başarılı sonuçlar, meyvelerini göstermeye başladı.

Türkiye aldığı başarılı sonuçlarla, güveni bölge ilan edilen yerleri güvence altına aldı.

YPG KARARGAHINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Resulayn'da arama tarama faaliyetlerine devam eden Türk askeri, YPG'nin sözde karargahına da Türk bayrağını astı.

Fatih Portakal, Türk bayrağı asma görüntüsünü yayınlamadı

Türk askeri, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından Barış Pınarı Harekatı'nda da o bilindik pozunu verdi.

Fatih Portakal, Türk bayrağı asma görüntüsünü yayınlamadı

FATİH PORTAKAL: BİZ ORAYA BAYRAK DİKMEYE GİTMEDİK

Fox Tv Ana Haber sunucusu Fatih Portakal ise Mehmetçiğimizin, Resulayn'da  YPG'nin sözde karargahına da Türk bayrağını asmasını bilerek yayınlamadı.

Fatih Portakal, Türk bayrağı asma görüntüsünü yayınlamadı

Portakal, "Biz oraya bayrak gitmeye gitmedik" diyerek neden yayınlamadığını açıkladı.  Portakal ayrıca TSK'yı da bu konuda suçladı.

Fatih Portakal, Türk bayrağı asma görüntüsünü yayınlamadı İZLE


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