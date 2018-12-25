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Fatih'te reklam tabelası yaşlı adamın üzerine düştü

İstanbul'un Fatih ilçesinde kaldırım üzerinde oturan 81 yaşındaki Mustafa Yılmaz'ın üzerine, kilolarca ağırlıkta reklam panosu düştü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA | 25.12.2018 - 17:07..
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Olay, dün öğle saatlerinde Sururi Mahallesi Hoca Hanı Sokak üzerinde bulunan bir iş hanının önünde meydana geldi.

Fatih'te reklam tabelası yaşlı adamın üzerine düştü VİDEO

EŞİNE İLAÇ ALMAK İÇİN EVDEN ÇIKTI

Eşine ilaç almak için evden çıkan 81 yaşındaki Mustafa Yılmaz, yolda yürürken yorulup dinlenmek için bir iş hanının önündeki kaldırıma oturdu. O sırada 2. katta bulunan kilolarca ağırlıktaki reklam panosu, yaşlı adamın üstüne düştü.

Fatih'te reklam tabelası yaşlı adamın üzerine düştü

KAFASINA REKLAM PANOSU DÜŞTÜ

Düşmenin etkisiyle yere yığılan yaşlı adamın yardımına, olayı gören çevre esnafı koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, omzundan yaralanan Mustafa Yılmaz'ı, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Yılmaz'ın omzunda kırık olduğu öğrenildi.

Fatih'te reklam tabelası yaşlı adamın üzerine düştü

"OMZUNDAN BAYAĞI BİR DARBE ALMIŞTI"

Handa esnaflık yapan Hüseyin Alkan, "Oturdu dinlenmek için ve yukarıdan tabela düştü. Omzundan bayağı bir darbe almıştı. Ambulansı çağırdık, ambulansta tedavi yapıldı. Levhanın yeri zaten paslanmıştı. Eski bir levhaydı" dedi.

Fatih'te reklam tabelası yaşlı adamın üzerine düştü

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