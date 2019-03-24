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Fatsa’da heyelan nedeniyle evler boşaltıldı

Ordu’da heyelan nedeniyle yaklaşık 10 ev için boşaltma kararı alınırken, mahallede bulunan diğer evler de çatlaklar nedeniyle tehlike altında.

İHA | 24.03.2019 - 14:37..
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İlçeye bağlı İslamdağ Mahallesi’nde taş ocağından dolayı olduğu iddia edilen heyelanlar nedeniyle evlerde ciddi derecede hasarlar oluştu.

RİSKLİ 10 EV İÇİN BOŞALTMA KARARI

Mahalledeki 10 ev için oturulamaz raporu verilirken, diğer evlerdeki çatlaklar da ciddi derecede hasarlar oluşturdu. Bahçelerde ise toprak kaymaları gerçekleşirken, mahalle halkının tedirgin bekleyişi devam ediyor.

Fatsa’da heyelan nedeniyle evler boşaltıldı

'YIKILMA TEHDİTİ ALTINDA'

Evlerini ve mahallelerini terk etmek istemediklerini söyleyen Adem Güney, “Heyelanlar ciddi derece oluşmaya başladı. Taş ocaklarındaki çalışmalardan dolayı evlerimizde ciddi derecede çatlaklar oluştu. Her gün evlerimiz yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. ÇED raporlarında da taş ocaklarından kaynaklı olduğu net bir şekilde belli. Durumumuz gerçekten belirsiz ve ne olacağını bilmiyoruz” dedi.


Fatsa’da heyelan nedeniyle evler boşaltıldı

Fatsa’da heyelan nedeniyle evler boşaltıldı

Fatsa’da heyelan nedeniyle evler boşaltıldı

Fatsa’da heyelan nedeniyle evler boşaltıldı

Fatsa’da heyelan nedeniyle evler boşaltıldı

Fatsa’da heyelan nedeniyle evler boşaltıldı

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