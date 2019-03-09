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Fazıl Say Külliye'de konser verecek

Piyanist Fazıl Say, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vereceği konser için hazırlıklarına başladı.

Haber Merkezi | 09.03.2019 - 14:03..
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Fazıl Say Külliye'de konser verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın daveti üzerine, "Truva Sonatı" adlı eserinin Ankara prömiyerine katılmıştı.

29 EKİM'DE KÜLLİYE'DE

Erdoğan, konserde sahneye çıkmış ve burada Fazıl Say'ın, Külliye'deki opera salonunda bir konser vermesinin ne kadar güzel olacağını dile getirmişti.

Erdoğan'ın bu isteğinden sonra taraflar görüştü ve Fazıl Say, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir konser verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say ile anlaştıklarını ve konser için 'Cumhuriyet bestesi' hazırlığına başladığını açıkladı.

Erdoğan, “Bu 29 Ekim resepsiyonu için Fazıl Say, bir Cumhuriyet bestesi hazırlıyor. Kendisiyle anlaştık. Resepsiyonda inşallah icra edilecek. Tabii bir iki bestesini daha ekleyecek.” dedi.

Fazıl Say Külliye'de konser verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan piyanist Fazıl Say'ın konserini izledi ARŞİV

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