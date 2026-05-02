Fenerbahçe - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir'i konuk edecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Mücadele BeIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Kante, Musaba, Talisca, Kerem, Cherif

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Harit, Bertuğ.

36. RANDEVU

Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Başakşehir, ligde 36. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında daha önce oynanan 35 lig maçında Fenerbahçe 20 kez galip gelirken Başakşehir 11 galibiyet elde etti. 4 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.

Bu müsabakalarda Fenerbahçe'nin 55 golüne, turuncu-lacivertliler, 36 golle yanıt verdi.

FENERBAHÇE 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 7'si lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 8 karşılaşmada rakibine mağlup olmadı.

Bu maçlarda rakibini 7 kez mağlup eden sarı-lacivertli ekip, bir maçtan da beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE EVİNDE ÜSTÜN

Fenerbahçe ile Başakşehir, ligde 17 kez Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 13 kez sahadan 3 puanla ayrılırken 2 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

Turuncu-lacivertli ekip, rakibini 2 kez deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin 33 golüne Başakşehir 11 golle karşılık verdi.