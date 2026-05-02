Kristjan Asllani, iyi oyunuyla dikkat çekti

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, konuk olduğu rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

ASLLANI YILDIZLAŞTI

Karşılaşmanın 22. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Kristjan Asllani düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve fark ikiye çıktı.

8. dakikada Tiago Djalo'nun attığı golde de asisti yapan Arnavut yıldız maça 1 gol ve 1 asistle damga vurdu.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 15 resmi maça çıkan Kristjan Asllani bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

BEŞİKTAŞ KİRALAMIŞTI

Beşiktaş, bonservisi Inter'de bulunan Kristjan Asllani'yi yarım sezonluğuna kiraladı.

24 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesi haziran ayı sonunda sona erecek.

Genç futbolcu, sezonun ilk yarısını ise bir diğer İtalyan ekibi Torino'da geçirdi.