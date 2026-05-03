Fenerbahçe'den Ederson ve Tedesco iddiası için yalanlama

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ın Samsunspor'a 4-1 yenildiği akşamda rakibi Başakşehir'i 3-1 mağlup etti ve aradaki puan farkını 4'e indirdi.

Yorumcu Ahmet Çakar, dün maçtan sonra Sky Spor ekranlarında canlı yayında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

AHMET ÇAKAR'IN KAVGA İDDİASI!

Çakar, Fenerbahçe soyunma odasında bazı oyuncularla teknik direktör Domenico Tedesco arasında gerginlik yaşadığını iddia etti.

Ahmet Çakar, "Ederson ile Tedesco'nun yumruklaşmaları olduğu söyleniyor. Tedesco'nun burasında (eliyle kaşının üzerini göstererek) siyahlığı gördüm. Aldığım bilgi; Ederson'un Tedesco'ya yumruk attığı, araya birilerinin girdiği, İrfan Can'ın da bu yüzden gönderildiği orada kavga-yumruk var mı emin değilim" dedi.

Ahmet Çakar, yaşananlardan sonra kulüp içinde Ederson'un kadro dışı bırakılamadığını da ifade etti:

“Ondan sonra zaten arkası tutuyor; 15 dakika sonra 'Ederson sakat önümüzdeki hafta yok' deniyor. 'Ederson'u kovuyorum' diyemiyor, böyle yerse yapıyor. Ederson'u kadro dışı bırakamıyorlar, ardından Tedesco hastalanıyor, grip oluyor.”

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Sky Spor YouTube kanalında, Ahmet Çakar tarafından dile getirilen iddiaların tamamı asılsız ve hayal ürünüdür.



Söz konusu ifadelerde yer alan; teknik heyetimiz ile futbolcularımız arasında yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin iddiaların tamamı gerçek dışıdır.



Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini önemle rica eder; söz konusu açıklamalara ilişkin gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarız.”