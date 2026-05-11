Fenerbahçeli Wade Baldwin’in kuzeni dünya yıldızı çıktı: İşte şaşırtan paylaşım

Geçtiğimiz yıl EuroLeague kupasını müzesine götüren Fenerbahçe Beko, bu sezon da yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Play-off turunda Zalgiris’i mağlup eden Sarı-lacivertliler, üst üste 3. kez EuroLeague’de Final Four’a yükseldi.

Kulübe birçok tebrik mesajları gelirken, bir mesaj da dünyaca ünlü isimden geldi.

Meğer 2024 yılında Fenerbahçe Beko'ya transfer olan Amerikalı oyun kurucu Wade Baldwin’in kuzeniymiş.

ÜNLÜ İSMİN KUZENİ ÇIKTI

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Wade Baldwin ile dünyaca ünlü model Hailey Bieber (eski adıyla Hailey Baldwin) aslında kuzenler.

Hailey Bieber, aktör Stephen Baldwin'in kızı ve ünlü Baldwin ailesinin bir üyesi.

Hailey Bieber’ın EuroLeague’de final four turuna yükselen Fenerbahçeli kuzenini tebrik ettiği sosyal medya paylaşımı, taraftarların gözünden kaçmadı.