Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. ve son haftasında konuk ettiği Eyüpspor ile 3-3 berabere kaldı.

Bu sonuçla sezonu 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 74 puanla 2. sırada bitiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak.

Fenerbahçe'nin şu andaki muhtemel rakipleri Avusturya'dan Sturm Graz, İskoçya'dan Hearts ve Polonya Ligi ikincisi (Gornik Zabrze, Jagiellonia ya da Rakow) oldu.

ASTON VILLA KAZANIRSA İŞLER DEĞİŞECEK

Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi finalini galip bitirir ve İngiltere Premier Lig'i 4. sırada bitirirse (1 hafta kala 5. sıradaki Liverpool'un 3 puan önünde 4. sırada) 2. Ön Eleme Turu'nda yer alan Bodo/Glimt ve Olympiakos, bir üst tura otomatik olarak yükselecek ve dolayısıyla Sturm Graz, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasından çıkacak.

Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması ve Premier Lig'de ilk 4 içinde yer alması durumunda Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Hearts ve Polonya Ligi ikincisi olacak.

KURA ÇEKİMİ 17 HAZİRAN'DA

Kura çekimi 17 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek.

İlk maç 21-22 Temmuz 2026'da rövanş mücadelesi ise 28-29 Temmuz 2026'da oynanacak.