Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber geldi

Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Milan Skriniar'ın, Beşiktaş maçından bu yana ağır sakatlıkla boğuştuğu öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerin kulüp doktorları, Milan Skriniar'a Başakşehir maçında oynayamayacağını bildirdi.

DERBİDEN BERİ SAKAT SAKAT OYNUYORDU

Skriniar'ın, Beşiktaş maçından bu yana iki tendon yırtığı içeren bir kas sakatlığıyla oynadığı ortaya çıktı.

Slovak oyuncunun o maçtan itibaren yüzde 50 performansla sahada yer aldığı kaydedildi.

Milan Skriniar, takımı yarı yolda bırakmak istemedi ancak durumu her maç daha kötüye gitti.

DURUMU KÖTÜLEŞTİ: BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

Slovak stoper oyuncusunun Konya'da oynama ihtimalinin de düşük olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'de bu sezon 40 maçta süre bulan 31 yaşındaki deneyimli stoper, savunma performansının yanı sıra 2 kez ağları havalandırdı.