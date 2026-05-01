Romanya'da sahaya giren ambulansı futbolcular itti
Romanya'da FC Voluntari ile FC Bihor arasında oynanan karşılaşmada ayak bileğinden ağır yaralanan futbolcu için sahaya giren ambulans şiddetli yağış yüzünden ilerleyemedi. Çamura saplanan aracı futbolcuların ittiği anlar maça damga vurdu.
Romanya'da dünya futbol kamuoyunu şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Romanya İkinci Futbol Ligi'nde (Liga 2) FC Voluntari ile FC Bihor arasında oynanan karşılaşmanın son anlarında FC Voluntari forması giyen bir oyuncu rakibinin sert müdahalesiyle yerde kaldı.
SAHAYA GİREN AMBULANS ÇAMURA SAPLANDI
Şiddetli yağmur nedeniyle ağırlaşan zeminde, yaralanan futbolcuya müdahale etmek için sahaya ambulans girdi.
Ancak sahaya giren ambulans çamura saplandı...
OYUNCULAR İTEREK YARDIM ETTİ
Bu kez devreye giren futbolcular, ambulansı iterek yoluna devam etmesini sağladı.
Futbolcuların sergilediği bu dayanışma tribünlerden ve sosyal medyadan büyük takdir topladı.
Görüntüler kısa sürede gündem oldu.
