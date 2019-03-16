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Ferat Üngür terör propagandasından gözaltına alındı

Ses yarışmasında birinci olan şarkıcı Ferat Üngür, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alındı.

AA | 16.03.2019 - 16:36..
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Ferat Üngür terör propagandasından gözaltına alındı

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayınlanan O Ses Türkeyi yarışmasında, jüri üyesi şarkıcı Murat Boz'un takımında yer alan ve birinci olan Ferat Üngür, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Ferat Üngür terör propagandasından gözaltına alındı

OPERASYON YAPILDI

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı değerlendirilen şarkıcı Ferat Üngür'ün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Üngür, gözaltına alındı.

Ferat Üngür terör propagandasından gözaltına alındı

TEPKİ TOPLADI

Üngür'ün emniyetteki işlemleri sürerken, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden paylaştığı görseller tepki topladı.

Şarkıcının paylaştığı görseller şu şekilde:

Ferat Üngür terör propagandasından gözaltına alındı

Ferat Üngür terör propagandasından gözaltına alındı

Ferat Üngür terör propagandasından gözaltına alındı

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