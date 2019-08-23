Ferhat Göçer'in gafı Burcu Kıratlı'yı kızdırdı

Sinan Akçıl ile sahneye çıkan Ferhat Göçer, sözleri Akçıl'a ait olan Kızım şarkısını okudu.

HADİSE'Yİ DE İZEL'İ DE ANLATTI

Şarkı sonrası konuşan Ferhat Göçer, yıllar önce Sinan Akçıl'ın evine gittiğini, Hadise'nin de orada olduğunu ve kendisine yazılan Kızım şarkısını dinleyince gözyaşlarına boğulduğunu anlattı. Bunun yanı sıra Akçıl'ın, İzel ile olan birlikteliğinden de bahsedince gergin anlar yaşandı.

"ARTIK SADECE BURCU İÇİN YAZACAĞIM"

Göçer'in açıklamalarından sonra gerilen Akçıl, "Benim bundan sonra hayatımda yazdığım tüm şarkılar eşim burcu Kıratlı için." dedi.

BURCU MASAYI TERK ETTİ

Ferhat Göçer'in peş peşe yaptığı gaflardan rahatsız olan Burcu Kıratlı ise oturduğu masayı terk etti. Kıratlı, Akçıl ve yakın çevresinin ikna çabalarından sonra mekana geri döndü.

"DENSİZ FERHAT"

Sinan Akçı, yaşanan olayla iligli Instagram'dan açıklama yaptı. Ferhat Göçer'e "Densiz" diyen Akçıl, "Şarkılarımla kariyerine çok büyük katkı sağladığım Bir "adamın" üstelik eşimin oldugu yerde yaptığı "Densiz"bir konuşma ile sağlam bir ilişkiye bir şey olmaz,konuşmayı yapan "kendi büyük ayıbını" düşünsün, artı 1 not: Kızım şarkısı zamanında tüm baba ve kızlara yazılmıştır ve dünki düğünün en güzeli kadınımla bu tür olaylara her defasında beraber güldük geçtik