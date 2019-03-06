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Ferhat Tunç Almanya'ya döndü

Daha önce Almanya'da olan, Türkiye'ye gelince gözaltına alınan sanatçı Ferhat Tunç, Almanya'ya döndü. Tunç, "Düşünmeye gidiyorum" diyerek o anları paylaştı.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 11:41..
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Ferhat Tunç Almanya'ya döndü

Hakkında 'terör örgütü propangandası yapmak, terör örgütü üyeliği' gibi suçlardan açılan davalarda 20 yıl hapis cezası istenen Ferhat Tunç, önceki gün bir konferansa katılmak üzere gittiği Norveç'te yaptığı konuşmada, Türkiye'ye dönmeme kararı aldığını söyledi. Tunç, çifte vatandaşlık hakkı olduğu Almanya'da yaşayacağını aktardı.

"ÜRETMEYE YURT DIŞINDA DEVAM EDECEĞİM"

Tunç paylaşımında, düşünmek için yurt dışında olacağını belirtti, şunları yazdı: "Kimliğim, kişiliğim bana yoldaşlık arz eden bağlamam ve sesimle, zor bir yolculuğa çıktım bugün; geride tırnaklarımla kazıdığım bir hayat, yaralı, yorgun bir ülke bırakarak. Düşünmeye, konuşmaya, üretmeye bir süreliğine yurt dışında devam edeceğim. Bir adım bile geri atmadan."

Ferhat Tunç Almanya'ya döndü
Ferhat Tunç, yazdıklarını bu selfie fotoğrafının altında paylaştı.

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