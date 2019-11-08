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Ferman Toprak nikah tazeledi

Ünlü türkücü Ferman Toprak'a, doğum gününde ilginç bir sürpriz yapıldı.

Haber Merkezi | 08.11.2019 - 09:18..
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Ferman Toprak, 44’üncü yaşını önceki gün bir mekanda düzenlenen partiyle kutladı.

Ünlü türkücü ile eşi Hilal Toprak için gecede, sürpriz bir nikah tazeleme organizasyonu da yapıldı. Çiftin bu özel gecesine Süreyya Yalçın-Ozan Baran, Selin Ciğerci, Soner Sarıkabadayı, Aslı Hünel, Elif Karlı, Songül Karlı ve Murat Kurşun da katıldı.

Ferman Toprak nikah tazeledi

 

"44 OLDUK"

Eşi Hilal Toprak’ın kendisine en büyük hediyesinin minik kızları Adel Su olduğunu söyleyen Ferman Toprak, “44 olduk. Daha nicelerini kutlamamızı Allah nasip etsin. Bu gecede yanımda olan olamayan bütün dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

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