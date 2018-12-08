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FETÖ sohbetlerindeki kör bilgisayar sırrı

FETÖ üyelerinin bir araya geldiği toplantılarda sohbet abisi olarak adlandırılan örgüt mensuplarının, kör bilgisayar adı verilen, bilgisayarları kullandıkları tespit edildi.

AA | 08.12.2018 - 11:36..
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalarda açılan davalar ve ele geçirilen ByLock mesajlarında örgütün çeşitli iletişim taktikleri deşifre edildi.

FARKLI KİŞİLER ADINA ABONELİK KAYDI

Örgüt üyeleri, kullandıkları telefon hatlarının farklı kişiler adına abonelik kaydı olmasına özen gösterdi. Kontörlü cep telefonu hatları ise sürekli olarak örgüt üyeleri arasında değiştirildi.

Söz konusu hatlara kontör yüklenmesi için kamera olmayan iş yerlerinin kullanılmasına dikkat edildi.

FETÖ üyelerinin bir araya geldiği, örgütün stratejisi ve çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunulan toplantılarda ise "sohbet abisi" olarak nitelendirilen mensupların haricindekilerin cep telefonları toplandı.

FETÖ sohbetlerindeki kör bilgisayar sırrı

İNTERNETLE BAĞLANTISI YOK

Bu toplantılarda sohbet abilerinin kullandıkları bilgisayarlar da dikkati çekti. "Sohbet abileri", bu toplantılarda internetle hiçbir şekilde bağlantı kurmayan ve kör bilgisayar olarak adlandırılan bilgisayarları kullandı.

Böylece örgüt toplantılarında yer tespiti yapılması ve konuşmaların dinlenmesinin önüne geçilmesi hedeflendi.

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