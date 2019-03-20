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FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'dan seçim çağrısı

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ABD'ye kaçan FETÖ'cü Ekrem Dumanlı sosyal medya üzerinden halkı oy vermeye çağırdı. Dumanlı'nın videosu büyük tepki topladı.

Haber Merkezi | 20.03.2019 - 20:48..
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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala FETÖ'cü kaçaklar sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonları yürütüyor. Onlardan biri de Ekrem Dumanlı.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ABD'ye kaçan Dumanlı seçimler için çağrıda bulunarak halkı oy vermeye davet etti.

FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'dan seçim çağrısı

MİLLET İTTİFAKI İÇİN OY İSTEDİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün firari medya imamlarından eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı bir video yayımlayarak seçimlerde CHP, HDP ve İYİ Parti'ye oy istedi. Seçmenlere "sandığa gidin, oy verin" çağrısında bulunan FETÖ'cü Dumanlı

FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'dan seçim çağrısı VİDEO

MANSUR YAVAŞ'I ÖVDÜ

FETÖ'nün firari ismi Ekrem Dumanlı, yayınladığı video ile hükümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alçak hakaretlerde bulunurken, CHP, HDP ve İYİ Parti için oy istedi. Mansur Yavaş, Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'na açık destek veren FETÖ'cü Dumanlı, vatandaşlara Millet İttifakı'na oy vermeleri için çağrıda bulundu.

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