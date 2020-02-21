FETÖ’cülere ABD meclisinden övgü

ABD’li politikacılar, ABD'ye firar eden FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan ve Abdülhamit Bilici’yi mecliste "cesur gazeteciler" olarak tanıtıp, alkış yağmuruna tuttular.

Demokrat Parti Üyesi Delege Mark D. Sickles, ABD'nin Virginia eyaleti Delegeler Meclisi’nde Çarşamba günü düzenlenen oturumda bir konuşma yaptı.

Sickles, Fairfax kentindeki Amerikan Türk Dostluk Derneği'nden arkadaşları olarak tanıttığı Adem Yavuz Arslan ve Abdülhamit Bilici’nin "sürgün edilmiş medya çalışanları" olduğunu söyledi.

"SORUŞTURMA GEÇİRMİŞ VATANSIZLAR"

Konuşmasında FETÖ yapılanmasına ve bu iki FETÖ’cünün neden soruşturma geçirdiği ve firar ettiğine değinmeyen Sickles, Arslan ve Bilici’yi "soruşturma geçirmiş, vatansızlar" diye tanımladı.

"CESUR GAZETECİLERİN YANINDAYIM"

ABD’li Sickles, "Bu cesur gazetecilerin yanındayım, Türkiye'de basın özgürlüğünün olmayışının farkındalığını arttırma çabalarını alkışlıyorum. Umarım sizde onlara hoş geldiniz dersiniz" diye konuştu.

Sickles’in konuşmasından sonra Arslan ve Bilici ayağa kalktığı ve meclistekilerin ise FETÖ’cüleri alkış yağmuruna tuttuğu görüldü.