FETÖ'nün askeri yapılanmasından 8 kişi tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 25 Mart'ta örgütün askeri yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik Adana merkezli 34 ilde düzenlenen operasyon kapsamında aranan 5 zanlının daha yakalanmasıyla, gözaltına alınanların sayısı 45'e çıktı.
FİRARİ 6 ZANLI ARANIYOR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü savcılıkça, 23'ü hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 8’i ise tutuklandı. Firari 6 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
ANKESÖRLÜ VE KONTÖRLÜ SABİT HATLARDAN ÖRGÜTSEL HABERLEŞME
Operasyon Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, örgütün askeri yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatılmıştı. Haklarında gözaltı kararı verilen bir binbaşı, 2 yüzbaşı, 4 üsteğmen, bir teğmen, 22 astsubay ve 21 uzman çavuş rütbesindeki, 41'i aktif görevde 51 şüpheliye yönelik 34 ilde 4 gün önce operasyon gerçekleştirilmiş, 40 zanlı gözaltına alınmıştı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, "Asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendirilmektedir." açıklamasında bulunulmuştu.