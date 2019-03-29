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FETÖ'nün askeri yapılanmasından 8 kişi tutuklandı

FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden, 8'i tutuklandı.

AA | 29.03.2019 - 10:13..
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 25 Mart'ta örgütün askeri yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik Adana merkezli 34 ilde düzenlenen operasyon kapsamında aranan 5 zanlının daha yakalanmasıyla, gözaltına alınanların sayısı 45'e çıktı.

FİRARİ 6 ZANLI ARANIYOR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü savcılıkça, 23'ü hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 8’i ise tutuklandı. Firari 6 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

FETÖ'nün askeri yapılanmasından 8 kişi tutuklandı

ANKESÖRLÜ VE KONTÖRLÜ SABİT HATLARDAN ÖRGÜTSEL HABERLEŞME

Operasyon Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, örgütün askeri yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatılmıştı. Haklarında gözaltı kararı verilen bir binbaşı, 2 yüzbaşı, 4 üsteğmen, bir teğmen, 22 astsubay ve 21 uzman çavuş rütbesindeki, 41'i aktif görevde 51 şüpheliye yönelik 34 ilde 4 gün önce operasyon gerçekleştirilmiş, 40 zanlı gözaltına alınmıştı.

FETÖ'nün askeri yapılanmasından 8 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, "Asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendirilmektedir." açıklamasında bulunulmuştu.

FETÖ'nün askeri yapılanmasından 8 kişi tutuklandı

FETÖ'nün askeri yapılanmasından 8 kişi tutuklandı

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