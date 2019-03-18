1 FETÖ/PDY'nin akademik yapılanmasına yönelik operasyon Erzincan ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan çoğunluğu akademisyen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı

2 Kante Fransa Milli Takımı antrenmanına 6 saat erken gitti Chelsea forması giyen Fransız futbolcu N'Golo Kante, milli takım antrenmanına 6 saat önce gidince ülkesinde gündem oldu.

3 Kadın polisi darbedip yakalandı Manisa'da trafikte kimlik kontrolü sırasında bir kadın polis memuru, otomobil sürücü tarafından darbedildi. Darbeden bir kişi gözaltına alındı.

4 Suriye'den YPG'ye çağrı: Ya uzlaşı ya operasyon Suriye hükümeti toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak için harekete geçti. Topraklarının bir kısmını kontrol altında tutan terör örgütü YPG'ye seslenen Suriye, "Uzlaşı ya da operasyon" mesajını verdi.

5 Putin'den Erdoğan'a Kırım'daki cami açılışına davet Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kırım'ın Simferopol kentindeki Cuma Camii'nin açılış törenine davet etti.

6 15 ünlüden ‘Hey Onbeşli’ ağıdı Tokat’ın 15’lileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yılında 15 ünlü tarafından "Hey Onbeşli" ağıdı ile yad edildi.