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FIFA 20'nin merakla beklenen ilk oynanış videosu yayınlandı

FIFA 20'nin resmi olarak yayınlanan ilk oynanış videosunu ve oyunun bizlere sunduğu bazı özellikleri bir araya getirdik.

Haber Merkezi | 19.07.2019 - 10:49..
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FIFA 20'nin yayıncısı EA, içerisinde Raheem Sterling, Jadon Sancho ve bazı yıldızların olduğu FIFA 20 oyunundan bir oynanış videosu paylaştı. Yeni oyun özelliklerinin de yer aldığı kısa oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

FIFA 2020'nin ilk oynanış videosu yayınlandı VİDEO

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER YOK

Videoda da görebileceğiniz gibi aslında FIFA 20'de bir önceki oyuna göre oynanış ve grafik açısından köklü bir değişiklik yok. Genellikle ince ayarlara odaklanan yapımcılar, oyunun oyun mekaniğiyle alakalı birçok güncelleme yaptıklarını söylüyor.

Yapay zeka desteğine sahip oyuncular sayesinde takım arkadaşlarınız size daha fazla destek sağlayacağı gibi rakip takım oyuncuları da sizi bir hayli zorlayacak. Ayrıca sahada yer alan oyuncular gerçek hayata yakın mantıklı ve doğal hareketler yapacak.

FİFA 20

Geliştirilen top fiziği sayesinde ise daha gerçekçi şutlar ve paslar atabileceğiniz gibi  etkileyici dönüşler ve zıplamalar da gerçekleştirebileceksiniz.  Bu sayede FIFA 20, gerçek hayattakine benzer bir futbol deneyimi sunmayı amaçlıyor.

PS4, Xbox One , PC ve Nintendo Switch için geliştirme aşamasında olan FIFA 20, 24 Eylül'de tüm dünyada aynı anda yayınlanacak.

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